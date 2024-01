Presentato in Austria un dipinto di Gustav Klimt scomparso quasi cent’anni fa

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Undel pittorecodaè stato scoperto di recente in una collezione privata a Vienna e sarà messo all’asta il 24 aprile. Leggi

Un nuovo studio condotto congiuntamente dal James Hutton Institute di Aberdeen e dall'Università di Graz in Austria ha rivelato la presenza ...e ampiamente utilizzati nei processi industriali, ma ...(NEVEITALIA.IT) Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming in Austria, valevole per la coppa ...che infiamma il pubblico austriaco, che si presenta ...