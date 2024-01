Presentato il Carnevale dei Ragazzi a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Arezzo, 26 gennaio 2024 – Questa mattina, al Palazzo del Podestà, è stata presentata la 69esima edizione deldi. Cinque i carri che sfileranno nel cuore della città, uno in più rispetto all'anno scorso. Sarà riproposto il carro del mare, ci sarà quello di Pinocchio, e ancora, tra gli altri, il carro di Zorba e quello curato da Studio Danza Caroline, con all'interno coreoegrafie di balli e musiche. Non mancheranno gli addobbi dei nonni della casa di riposo, il trenino e il luna park in piazza Varchi e in piazza Vittorio Veneto. Le sfilate sono in programma il 4, 11 e 13 febbraio. Non mancheranno iniziative collaterali. Sabato 10 febbraio alla Ginestra si terranno una serie di laboratori per bambini, che si cimenteranno nella realizzazione di maschere per il; sabato 17 la tradizionale Pentolaccia alle ...