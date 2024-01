Premio Tarlati | celebrazione dell’eccellenza enogastronomica ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 26 gennaio 2024)si prepara a ospitare un evento di grande prestigio nel panorama enogastronomico locale: la ventisettesima edizione del “Guido”, promosso dall’Associazione Cuochi. Questo riconoscimento, istituito nel lontano 1991 e assegnato ogni due anni, si pone come un’occasione imperdibile per celebrare l’eccellenza della cucina attraverso le sue diverse sfaccettature e figure professionali. La serata, in programma per lunedì 29 gennaio presso il ristorante Doccia in località Rondine di, sarà suddivisa in due momenti imperdibili. Inizierà con una tavola rotonda dal titolo intrigante: “Cucina stellata, faro per le nuove generazioni?”. Un’occasione di confronto e approfondimento sui futuri scenari del settore, che vedrà la partecipazione di relatori di spessore regionale e ...