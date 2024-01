Povere Creature | il dettaglio nascosto nel poster è da impazzire | dov’è il trucco?

La storia di Bella Baxter non è una storia come tante altre, sebbene, più ci si addentri in “Povere Creature!“, più si abbia la sensazione di averla ... (metropolitanmagazine)

Povere Creature! : la rivoluzione di Bella attraverso i costumi

Povere Creature! (di cui trovate non la nostra recensione) non si dimentica facilmente. È un film in cui ogni aspetto decorativo è curato in maniera ... (cinemaserietv)