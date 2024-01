Povere Creature! | Bella Baxter prima di Bella Baxter

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È il 1931 quando la Universal, dopo il mostruoso (è il caso di dirlo) successo del Frankenstein di James Whale, decide che è il momento di creare un brand e spremere l’opera di Mary Shelley. L’idea è quella di un sequel in cui il mostro continua a vagabondare per le campagne delle alpi bavaresi. Ma James Whale non è convinto, sa che una riproposizione del mostro avrebbe il sapore del già visto. E così, dopo rifacimenti e una sceneggiatura che passa di mano in mano, nel 1935, James Whale gira uno dei capolavori e maggiori cult del cinema horror: “la moglie di Frankenstein”. È appena uscito al cinemadi Yorgos Lanthimos, film che pone il dramma e la scoperta di sé stessi come focus principale, attraverso la creazione di una sorta di Frankenstein moderno, femminile e femminista. È impossibile non parlare, quindi, di un capolavoro del ...