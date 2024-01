Poste | Giorgetti fissa i paletti | Non scendiamo sotto il 35%

In lista Eni, Poste e Ferrovie dello Stato. La Ue: conti non in linea. Il vice presidente della Commissione Ue Dombrovskis: speriamo che da Roma ... (corriere)

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - ''Un urgente incontro finalizzato ad avviare un confronto responsabile e costruttivo''. Lo chiedono in una lettera i segretari generali dei sindacati di categoria Slc Cgil, ...26 gen - La quota delle Poste Italiane che sara' ceduta al mercato non e' stata ancora decisa, ma la certezza, come chiarito dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e' che si manterra' in mano ...Se il governo sul tema delle privatizzazioni pensa di andare avanti da solo commette un grosso errore. "Prima di ogni operazione, come ...