Porta del cielo Ad accoglierla un nuovo museo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) TREVIGLIO (Bergamo) È pronto a Treviglio per la inaugurazione e l’apertura - sabato 3 febbraio - ildenominato “Ladel“, che ospita in sede idonea e definitiva il celebre Polittico di San Martino, opera di Bernardo Zenale e Bernardino Butinone, capolavoro del Quattrocento lombardo. ll Polittico, dipinto con brillanti colori a tempera, presenta sei tavole suddivise in due piani di tre tavole ciascuno, raffiguranti santi particolarmente venerati a Treviglio; ogni tavola laterale ritre santi, rievocando così il numero simbolico trinitario. Il monumentale Polittico è stato definito in un articolo da Vittorio Sgarbi, che presenzierà e terrà la prolusione, “il più grande spettacolo del secolo“. La notizia dell’evento è stata data ufficialmente dalla parrocchia San Martino che ...