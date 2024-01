Ponteranica | maltratta l’anziana madre | arrestato 45enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024). A dicembre dello scorso anno, stanca delle continue, insistenti e vessatorie richieste di denaro da parte del figlioper acquistare stupefacenti e per giocare con le slot-machines, una donna di 71 anni si era rivolta ai Carabinieri denunciando quella disastrosa situazione nella quale stava vivendo da sei mesi. I Militari dell’Arma del Comando Stazione Carabinieri di Villa d’Almè dopo attente indagini permettevano al Pubblico Ministero di richiedere una idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, che accoglieva la richiesta disponendo per l’indagato gli arresti domiciliari da scontare in abitazione differente da quella della. Nella giornata di mercoledì 24 gennaio 2024, i carabinieri sottoponevano il figlio della donna, un, alla misura ...