Poliziotto di 48 anni muore nel sonno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Viareggio, 26 gennaio 2026 – Il sovrintendente di pubblica sicurezza Mirco Bellone è stato trovato morto nel letto di casa dalla compagna. E’ deceduto nel. Proprio domani avrebbe compiuto 48. Lascia Barbara, sua compagna da una vita e due figli ancora in tenera età, il maschietto di 10 che gioca nelle giovanili del Viareggio e la femminuccia di 5. Padre amorevole e premuroso, aveva un carattere solare. Sempre sorridente, la battuta pronta. Un napoletano verace che aveva saputo inserirsi perfettamente nella realtà viareggina. Era arrivato da Napoli per prendere servizio nella Polizia stradale di Viareggio con la passione e l’entusiasmo dei 20. Poi era passato nella squadra volanti di cui ha fatto parte per un periodo lunghissimo. Quella Squadra Volanti in commissariato veniva chiamata la Squadra Hollywood. Era ...