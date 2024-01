“Poi puzza…” Grande Fratello | Varrese choc su Beatrice E ora il pubblico parla di querela

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Luzzi, sempre meno amici al. Di Massimilianoe Anita Olivieri – due su tutti – si sa da mesi, ma ora ha perso anche Vittorio Menozzi. Per suo volere stavolta: ha chiuso, parole sue, con il modello con cui da tempo c’era unasintonia. Motivo? Intanto non si è sentita supportata da lui in diretta, quando lei provava a difendere Stefano per la discussione con Perla. Poi, e questo è il motivo principale, il suo avvicinamento alla Vatiero e a Greta Rossetti. “Si è fatto lisciare da Perla“, ha affermato l’attrice per poi commentare anche l’atteggiamento dell’ex single di Temptaton Island: “Mi ha delusa perché pensavo fossimo amiche, ma gioca di strategia“. E a proposito di Greta, proprio con leiha avuto l’ultima uscita infelice di una lunga ...