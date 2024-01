PMI per un futuro sostenibile

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Economia Circolare: transizione delle PMI lombarde per un. I risultati di uno studio del Green Transition Hub dell’Università LIUC L’economia circolare rappresenta una pietra miliare nella costruzione di une le piccole e medie imprese manifatturiere sono al centro di questa trasformazione. Ma la consapevolezza riguardo al tema è ancora immatura: nelle province di Varese, Como e Lecco circa il 30 per cento delle piccole e medie imprese manifatturiere non è certo che investire in un sistema circolare porterà un aumento dei profitti e il 25 per cento non pensa in alcun modo a benefici economici. A fotografare la situazione è uno studio condotto dal Circular Economy Monitor del Green Transition Hub della LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza nelle province di Varese, Como e ...