Pirlo | persicata e bossolà Il re dell’aperitivo è De Co

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Autenticità, orgoglio locale, sostenibilità, il tutto in un cerchio che lega territorio, enogastronomia, turismo nel segno dell’eredità di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura. C’è tutto questo nel logo realizzato dagli studenti del II anno di Graphic design dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, sotto la direzione di Massimo Tantardini, per raccontare le prime quattro De.Co. di Brescia. Con la conclusione dell’anno di Capitale Italiana della Cultura, è stata, infatti, approvata l’iscrizione al Registro Denominazione Comunale di, biscotto bresciano,, prodotti enogastronomici, identificativi della tradizione alimentare locale. Quattro prodotti tipici che diventano un importante strumento di marketing territoriale e volano per la brand identity della città. Su disciplinari e schede identificative si è ...