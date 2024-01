Pippi Calzelunghe svela i suoi segreti | curiosità e origine della ragazzina anarchica che sedusse anche Gigi Proietti

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “Ecco sono qui,così mi chiamo, credo proprio che una come me non c’è stata mai!, che nome che fa un po’ ridere, ma voi riderete per quello che farò!”. Alzi la mano chi, leggendo queste righe, non ha risentito nella propria testa le notefamosa siglaserie televisiva “”, andata in onda sulla Rai nel 1970 (almeno tra coloro che hanno passato gli “anta” o che hanno visto le puntate in periodi successivi…). Del resto, come dimenticare la leggendarialotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump (in italiano,lotta Viktualia Rullgardina Succiamenta Efraimsilla)? Un vero e proprio mito ...