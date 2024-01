Pinelli al timone di Pneumologia | Porterò in reparto le mie abilità

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La nuova direttrice delladelle Apuane e dell’area nord, Valentina– che va a rafforzare la squadra dell’area medica dell’Azienda USL Toscana nord ovest – è stata presentata ufficialmente ieri all’ospedale Apuane. Proveniente dalla Liguria e formatasi in Lombardia, ha scelto con convinzione questo territorio, da dove proviene (è nata a Fivizzano, in Lunigiana). E’ stata introdotta dal direttore del dipartimento aziendale delle specialità mediche Roberto Andreini e dal direttore dell’ospedale “Apuane” Giuliano Biselli (che è anche coordinatore della rete ospedaliera). La nuova direttrice si è laureata in medicina e chirurgia nell’anno 2002/2003 all’Università di Brescia, dal 2005 al 2006 ha conseguito un Post-doctoral fellow alla McGill University di Montreal, Canada (supervisor professoressa Mara Susan Ludwig) e nell’anno ...