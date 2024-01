Pietrangeli | “Sinner pazzesco contro Djokovic | ora è l’uomo da battere”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Jannik è stato impressionate, ha giocato un livello di tennis. Siamo di fronte a un campione vero, che ha solo 22 anni e che ci darà grandissime soddisfazioni, speriamo già da domenica in finale”. Nicolasi ‘inchina’ a Jannikdopo la vittoria dell’azzurroNovaknella semifinale degli Australian Open 2024. “Ora ha battuto il numero uno del mondo e diventada-sottolinea, che in passato ha rilasciato dichiarazioni ‘severe’ nei confronti dell’altoatesino -, per questo aumenteranno le pressioni ma ha di sicuro la capacità di sopportarle. Per come ha giocato non solo a Melbourne ma negli ultimi 4-5 mesi ora è il più forte al mondo. La finale? Avrà un avversario tosto ...