Piedimonte Matese | il liceo accoglie la prima staffetta della Fiaccola della Pace

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti, partita la 1a” . 1a tappa giovedi 25 Gennaio 2024 presso ilGalilei. L’nza presso l’Aula Magna con i salutiDirigente scolastica Dott.ssa Bernarda De Girolamo che ha ricordato agli alunni l’importanza come scuola di promuovere la cultura, e dei rappresentanti dell’assemblea studentesca Francesca Ferrucci, Francesca Fantini, Giovanni Offreda, Gianmarco Massaro, che hanno fatto gli onori di casa coordinando tutta la giornata di “studi e di lezione per la” che si è sviluppata in due ...