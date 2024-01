Picchiata 13enne a Padova da due ex compagne che hanno pubblicato il video dell’aggressione | denunciate 14enni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pare fossero exdi classe le dueche il 24 gennaioaggredito unain strada a. La polizia ha identificato solo ieri tutte le parti coinvolte. Ci è riuscita anche grazie a undel pestaggio diffuso sui social dalle stesse ragazzine cheaggredito la: un cittadino aveva inviato il filmato, che girava già su WhatsApp, all’app YouPol della polizia di Stato. Adesso sono segnalate al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e per aver poi diffuso le immagini della violenza. Stando a quanto emerge, tutto sarebbe scaturito “per futili motivi”. Dal filmato finito online (46 secondi) si evince che la causa scatenante potrebbe essere stata una parola non gradita pronunciata dalla vittima. Dagli insulti si è ...

PADOVA - Il pestaggio della 13enne da parte delle baby bulle, all'Arcella, non resterà impunito. Non per vendetta, ma per dare un segnale. Lo chiedono le mamme degli altri studenti ...Pare fossero ex compagne di classe le due 14enni che, nella giornata di oggi (25 gennaio) hanno aggredito una 13enne in strada a Padova. Il video del pestaggio è stato condiviso ..