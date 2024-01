Piazza Leopoldo e via Pisana | due rapine a Firenze nelle ultime ore

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Ieri pomeriggio un altro taccheggio, questa volta in un supermercato di, si sarebbe trasformato in una rapina impropria, come già avvenuto il giorno prima in un altro centro commerciale in via: un uomo avrebbe reagito contro l’addetto alla sicurezza minacciandolo con un coltello, dopo che quest’ultimo lo aveva sorpreso con della merce non pagata. Mercoledì la Polizia di Stato aveva invece arrestato un cittadino straniero che, riuscito ad allontanarsi (se pur a mani vuote), non si era risparmiato di estrarre un coltello a serramanico neanche di fronte agli agenti delle volanti. I poliziotti lo avevano poi convinto ad arrendersi, senza che nessuno si facesse male, mostrando anche il “Taser” in dotazione alle pattuglie adibite al controllo del territorio. Per quanto ...

Firenze, 26 gennaio 2024 – Ieri pomeriggio un altro taccheggio, questa volta in un supermercato di piazza Leopoldo, si sarebbe trasformato in una rapina impropria, come già avvenuto il giorno prima in ...E' quanto accaduto ieri pomeriggio in piazza Leopoldo, a Firenze. Un episodio simile a quello avvenuto il giorno prima, mercoledì, in un altro centro commerciale, in via Pisana: dove la Polizia di ...Ieri pomeriggio un altro taccheggio, questa volta in un supermercato di piazza Leopoldo a Firenze, si sarebbe trasformato in una rapina impropria, come ...