Piao | Pnrr | qualificazione e ricostruzione Quali sfile per i Comuni abruzzesi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il 22 Gennaio si è tenuto a L’Aquila, presso la sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’evento dal titolo “Le Sfide del 2024 per i”, organizzato dalla Fondazione Formiche “Alberto Brandani”. Il vicepresidente della Fondazione, moderatore e coordinatore dell’evento, Andrea Migliore, ha ringraziato la Presidenza della Regione Abruzzo, il Comune dell’Aquila e tutte le istituzioni che hanno contribuito e collaborato alla organizzazione dell’incontro. Gli interventi del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’assessore al Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta e della presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Bellone, hanno aperto i lavori. I relatori Massimo ...

Tre milioni circa l´investimento complessivo attraverso fondi del Pnrr su Mamuntanas, Tanca Farrà, Santa Maria la Palma, Sa Segada a cui si aggiungono i fondi regionali per la messa in sicurezza dei q ...Open Fiber avvia i lavori finanziati con i fondi del Pnrr, oltre 4.500 civici verranno connessi attraverso ...i cantieri di Open Fiber nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto rientra nei ...Dati solidi, quelli emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico ...