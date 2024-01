Piano delle Opere Pubbliche | la terrazza del Chiostro di San Francesco sarà collegata col Parking Fara

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bergamo.triennalee Zone 30: questi i temi principali discussi in sede di seconda commissione consiliare. E il dibattito politico si accenda. A dare il via ai lavori è l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla che esordisce raccontandodifficoltà finanziarie, rispetto all’elenco dei desiderata, nel quale compare anche il recupero del Carmine, contenuti nell’allegato A, in riferimento alla parte corrente, in cui non si è voluti superare la soglia dei 30 milioni di investimento. Parola all’assessore alla RiqualificazioneValesini che fotografa la situazione e riepiloga gli interventi previsti per il 2024, partendo dalla nuova GAMeC: “Il cantiere è partito, in particolare quello destinato allo spazio esterno per evitare disagi futuri. Lì ...