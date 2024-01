Perseguita l' ex compagna e le chiede soldi per andare via di casa | nei guai un 49enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Bologna, 26 gennaio 2024 - Ha minacciato e pedinato l'exe quando questa gli ha detto divia dilui le ha chiestoper lasciare l'appartamento, le ha poi rubato il computer e le ha chiesto altriper restituirlo. Per questo motivo un uomo di 49 anni, italiano e disoccupato, è indagato per atti persecutori, furto ed estorsione, ricevendo anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Stando al racconto fornito ai carabinieri dalla vittima, una donna sulla quarantina, l'ex compagno non accettando la fine della loro relazione, terminata nel giugno del 2022, ha iniziato a minacciarla e pedinarla. Dopo qualche mese che era andato via dall'appartamento, però, l'uomo ha poi chiesto di essere ospitato in...