Perlasca | Giusto fra le nazioni | Che avrebbe fatto al posto mio?

(Di venerdì 26 gennaio 2024) BARZANÒ (Lecco) "Che cosalei al?". È questa domanda che Giorgiorivolge al suo interlocutore, che scatena in noi molte altre domande... "Sarei capace di attivare tutte le mie facoltà per oppormi ai fatti orribili cui sto assistendo? Metterei a rischio la mia vita per salvare persone sconosciute?". Domande che sono l’anima dello spettacolo “Il magnifico imre. Giorgio“, in programma domenica alle 20.45, all’interno della scuola primaria di Barzanò, via Leonardo da Vinci 22, con ingresso libero. La serata, organizzata da Associazione Molo, porta in scena il lavoro di Teatro Laboratorio Brescia, di e con Alessandra Domeneghini, dedicato a Giorgio, nato a Como nel 1910, proclamato ...

