Perez sempre più vicino al Napoli | la mossa dell’Udinese è un indizio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 26 gennaio 2024)e il, un matrimonio che si farà, in tal senso, sono arrivate in serata ulteriori conferme per l’operazione. Nehuenal, ci siamo. L’argentino, ex Atletico Madrid, si accaserà alchiudendo la ricca campagna acquisti invernale di Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni. Per l’argentino, probabile acquisto a titolo definitivo per 18 milioni, 16 più due di bonus. Un’operazione esosa, la più cara del mercato di riparazione al pari di quella che ha portato sotto le pendici del Vesuvio Cyril Ngonge, stellina dell’Hellas Verona acquistata dai campioni d’Italia per rinforzare il proprio attacco, in tante fasi troppo sterile.verso la chiusura: nuovodall’Udinese Secondo quanto riportato da più fonti, già ...