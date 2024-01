Perez-Napoli | annuncio a sorpresa di Cioffi | lo ha detto in conferenza

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Gabriele, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al difensore Nehuen, obiettivo partenopeo. Alla vigilia di Atalanta-Udinese, in programma domani alle ore 15 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, Gabriele, allenatore dei friulani, ha rilasciato, instampa, alcune dichiarazioni su Nehuen, obiettivo partenopeo per rinforzare la difesa. Il centrale argentino è sempre stata la prima scelta dopo la mancata finalizzazione della trattativa che avrebbe condotto Radu Dragusin sotto l’ombra del Vesuvio. Il rumeno è passato al Tottenham e, di conseguenza, la dirigenza azzurra ha voluto e dovuto focalizzarsi su un altro calciatore che sta attraversando un ottimo periodo di forma nonostante un campionato non troppo esaltante della sua compagine. Il ...

Nehuen Perez dovrebbe presto trasferirsi in Campania: accordo trovato tra Napoli ed Udinese, che arriverà ad incassare circa venti milioni, tra parte fissa e bonus, per la cessione del difensore. Perez Gioca nel nostro campionato e questo è già un fatto positivo, questo può essergli d'aiuto, per il ragazzo è una grande sfida. La difesa del Napoli, ...