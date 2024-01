Perché vedere Expats | la nuova serie interpretata e prodotta da Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nonostante sia stata girata ancora nel pieno della pandemia, la miniriesce a dare un’immagine di Hong Kong più che normalizzata: una metropoli stratificata a livello culturale, etnico e ed economico, dove coabitano le bancarelle piene di cianfrusaglie del coloratissimo mercato dove il figlio di una delle protagoniste svanisce in mezzo alla folla, i grattacieli, le casette popolari e i condo super lusso sul Peak, collina per benestanti o turisti che garantisce una vista splendida. La forza della location e dei personaggi Partiamo da Hong Kong per parlare dellaminil’ambientazione è centrale nella storia e nella vita dei personaggi, donne e uomini che arrivano da lontano, chi dall’America, chi dalle Filippine, e che nuotano chi più chi meno come pesci fuor d’acqua in un ...