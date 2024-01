Perché Skam Italia fa bene all’industria italiana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A distanza di quasi un anno e mezzo dalla quinta, il 18 gennaio scorso è uscita su Netflix la sesta stagione di. Diretta da Tiziano Russo e scritta da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo ed Elisa Zagaria, la nuova stagione prosegue narrando le vicende dei protagonisti con il passaggio di testimone già anticipato nel 2022. La vecchia guardia è ormai all’università e il liceo Kennedy è ora animato dal gruppo delle rebelde, con un passaggio generazionale alla Skins, sulla falsariga di altri adattamenti della serie come il tedesco Druck. Il successo di critica e pubblico della serie è notissimo, ma quale possono essere i risvolti a lungo termine sull’industria audiovisivana? Tra innovazione tecnica e narrativa Francesco Ormando – © NetflixSesta alla seconda metà del 2010 come The O.C. e One Three ...