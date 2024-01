Perché risparmiano le loro navi | guerra | l' accusa di Guido Crosetto alla Cina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Se nel Mar Rosso "ci chiederanno di prendere il comando della missione europea lo prenderemo, ne abbiamo le capacità, se lo vogliono i francesi va benissimo, il problema è avere presto una missione efficace per tutelare la sicurezza dellecommerciali e le nostre economie, oltre al diritto internazionale". In una intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesaaffronta il tema caldissimo della, dal Medio Oriente all'Ucraina, mettendo in guardia dalle manovre di Russia e. La Lega ha proposto di frenare sugli aiuti a Kiev, poi ha fatto marcia indietro: "Non vedo spaccature nella maggioranza, sono polemiche inventate - chiarisce-. La mozione Romeo è stata riformulata e approvata dall'intera maggioranza. Se poi mi chiedete se si è stufi ...