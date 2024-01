Perché le indagini sugli attacchi informatici saranno coordinate dall’Antimafia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non solo aumento delle pene per chi si macchia di reati. Non solo obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare, entro 24 ore dal fatto, un attacco subìto alle autorità di competenza. Il ddl Cybersicurezza approvato nella giornata di giovedì 25 gennaio 2024 dal Consiglio dei Ministri (con la palla che ora passa al Parlamento per la fase dibattimentale e l’approvazione del testo), prevede anche un ruolo importante – quasi fondamentale – dell’Antimafia nel coordinamento delle indagine. LEGGI ANCHE > Cosa prevede il ddl Cybersicurezza approvato in consiglio dei ministri Non più le singole Procure in base al luogo “fisico” in cui è avvenuto un attacco, ma un coordinamento centrale e centralizzato per andare a coprire quella reale assenza di confini geografici all’interno ...