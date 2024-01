Perché la sinistra perde Il sondaggio che incastra l' opposizione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Fratelli d'Italia sempre primo partito. Il Partito Democratico guadagna ma pochissimo, Forza Italia fa un passetto avanti. Le intenzioni di voto raccolte dal sociologo Renato Mannheimer per Piazza Pulita su La7 restituiscono l'immagine di come sarebbe oggi il Parlamento se si andasse a votare e sorridono al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il partito di Meloni, come dicevamo, primo stabilmente in Italia con il 28,9% dei consensi. Il Partito Democratico, invece, insegue il partito del presidente del Consiglio al 19,4% e registra un aumento del proprio elettorato dello 0,2% rispetto ai 7 giorni precedenti. Mentre Schlein sorride, Giuseppe Conte è meno allegro: il Movimento 5 stellelo 0,2% al 16,3%. Matteo Salvini invece incassa una decrescita più marcata dello -0,3% e scende sotto quota 9% all'8,9%. Ottimismo, invece, in casa Forza Italia: gli azzurri ...