Perché è sbagliato sottovalutare la forza dell’Occidente Scrive Polillo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Semplice manfrina o qualcosa di più serio? Quale deve essere la chiave di lettura dell’ordine del giorno, inizialmente presentato a nome della Lega dal suo capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, al decreto legge che proroga fino alla fine dell’anno la fornitura di armi all’Ucraina? Poi approvato in un testo rimaneggiato e fortemente depotenziato sul piano politico. Interrogativo che comunque resta, considerate le sue profonde implicazioni di carattere generale. La manfrina era evidente nella scelta dello strumento, “Gli ordini del giorno – diceva Antonio Giolitti, sono come un sigaro, che non si nega a nessuno”. Ben altre potevano essere, infatti, le scelte. Si poteva, ad esempio, far ricorso a dei veri e propri emendamenti, che riducessero la proroga, a solo sei mesi, in vista delle varie scadenze elettorali destinate ad incidere sui grandi equilibri politici internazionali. E poi ...