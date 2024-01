Per una deterrenza Ue anti Putin servono più soldi e meno fionde

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Al direttore - Nel dibattito in corso sul ruolo specifico che l’Ue può e deve svolgere dinnanzi all’instabilità dell’ordine mondiale, mi chiedo cosa si intenda per funzioni complementari dell’Europa e degli Stati Uniti nel quadro della politica di difesa militare in ambito Nato. Viene subito in risalto un nodo, che mi permetto di porre nel modo seguente: l’Ue e gli stati che la compongono possono difendersi da minacce militari e/o atti di guerra alla loro sicurezza (vedi l’aggressione della Russia all’Ucraina) fintantoché tutto resti sul piano della convenzionalità degli armamenti impiegati dall’aggressore, ma non se il livello di minaccia dell’aggressore (speriamo mai su quello di un attacco) si sposti sul terreno della potenza nucleare. In tal senso, l’Ue è quasi del tutto scoperta, nonostante la Francia sia una potenza nucleare, non in grado, però, di svolgere un compito di ...