Per un nuovo domani | Neri Marcorè racconta la storia dimenticata di un gruppo di ebrei in ‘internamento libero’

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per unOltre 70furono trasferiti, tra il 1941 e il 1943, in “internamento libero” (ossia domicilio coatto) a Casteldi Garfagnana: questaè al centro di “Per un”, docufiction tratta liberamente dal libro “L’Orizzonte Chiuso” di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi, edito da Maria Pacini Fazzi Editore, in onda stasera in prima serata su Rai 3, in occasione del Giorno della Memoria. Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, i cittadini stranieri presenti in Italia vengono arrestati o posti sotto sorveglianza, in quanto considerati potenziali nemici. Tra questi, anche gli. Gli internati sono privati dei soldi e dei documenti, non possono avere contatti ...