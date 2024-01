Per noi costi triplicati I prezzi finali saliranno

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Cresce la preoccupazione tra le imprese del territorio, secondo in Lombardia per il peso delle merci che transitano via Mar Rosso sul totale del valore aggiunto. Tra i primi a lanciare l’allarme è Emanuele Fumagalli, uno dei tre soci proprietari dell’omonima azienda che con le sue lampade da esterno genera all’estero quasi il 97% del fatturato, portando per il mondo il nome di Varese e del Made in Italy. "Noi spediamo circa 800 container all’anno in diversi Paesi – racconta Fumagalli – di cui almeno la metà passa attraverso il canale di Suez. Nelle ultime settimane idel trasporto sono mediamentee i tempi di transito delle navi sono aumentati di oltre venti giorni. Siamo appena rientrati da una fiera a Dubai, dove tutti i nostri clienti dell’area del Golfo ci hanno posto il problema. Il risultato è che, per l’utente finale, il ...