Per la Città 30 va ridotto il traffico urbano e liberato spazio pubblico Sennò resta uno slogan

(Di venerdì 26 gennaio 2024) I contenuti della polemica avviata dal ministro Salvini contro i sostenitori della “30” sta facendo emergere, in modo trasversale, una rivoluzionaria scoperta: l’acqua calda. Da un lato c’è Salvini che, per contrastare la spinta verso l’estensione a catena delle Zone 30 in diverseitaliane (anche quelle amministrate dalla Lega), annuncia l’applicazione di provvedimenti già esistenti e applicati da alcuni decenni: ovvero che le Zone 30 vanno delimitate in determinati ambiti urbani, individuate sulla base delle caratteristiche del territorio e sostenute da un’adeguata motivazione legata alla gerarchizzazione della rete stradale urbana. Limitandosi a contrastare la30 senza proporre nulla, Salvini conferma di non avere alcuna strategia per migliorare e rendere più sicura la mobilità urbana. E fin qui nulla di ...