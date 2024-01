“Per Israele” In un libro i discorsi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI rivolti agli ebrei

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Andrea Camaiora, CEO del gruppo The Skill, ha curato il volume "Per", raccolta di dicoscorsi di due Papialla comunità ebraica

Dall’inizio della guerra a Gaza, Israele è a corto di operai edili, in genere quasi tutti stranieri o palestinesi , e per questo si prepara ad ... (tpi)

La Cina dialoga con Teheran, che sostiene gli Houthi, per porre fine alle tensioni nel Mar Rosso ...navi che transitano nel Mar Rosso seguono lo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas dopo gli ..."C'è una promessa che viene dall'Olocausto, che abbiamo ripetuto a tutti i Paesi e a tutti gli ebrei in giro per il mondo: mai più. Invece sta succedendo ancora. Se le persone in Israele comparano il ...L'agenzia Onu per i profughi palestinesi (Unrwa) ha ricevuto da Israele "informazioni sul presunto coinvolgimento di diversi impiegati Unrwa negli orribili attacchi ad Israele del 7 ottobre". Lo ha ...