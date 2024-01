Pensioni misere | la media è di 1 140 euro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La sensazione è quella che a qualcuno piaccia sparare sulla Croce Rossa. Si può chiedere di tagliare la spesa per lein un Paese in cui l'assegno medio è di poco superiore ai 1.100? Se il metro di misura è quello dell'Ocse, sì. Pochi giorni fa, nel suo rapporto dedicato all'Italia, gli economisti dell'organizzazione parigina hanno messo nero su bianco alcune raccomandazioni per lo Stivale. Tra queste, alcune hanno riguardato proprio la previdenza. La sintesi è questa: l'Italia spende ormai il 16,5% del Pil per le, tra vecchiaia e reversibilità e da qui al 2040 l'esborso è destinato ad aumentare. Calcoli dell'Inps alla mano, nel 2022 il costo degli assegni in Italia è arrivato a 322 miliardi, con un incremento di poco inferiore al 3% rispetto al 2021. Naturale per un Paese che invecchia e non fa più figli, dunque ...