Pellezzano aderisce al progetto del Banco Alimentare Campania

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il Comune diha aderito per il triennio 2024/2026, al“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente alimenti di prima necessità. A tal proposito è stato pubblicato apposito avviso finalizzato all’individuazione di 130 beneficiari cui distribuire Pacchi Alimentari a partire dall’anno in corso. “L’Ente – dichiara il Sindaco Francesco Morra – ha aderito con sollecitudine e favore all’iniziativa delin quanto sono ben note le contingenti e sempre più crescenti difficoltà e ristrettezze economiche in cui si dibattono, loro malgrado, numerosi nuclei familiari. Colgo ...