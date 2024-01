Pec gratuita a tutti i cittadini Cesena | come funziona

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Una casella di posta elettronica certificata, la famosa Pec,per. E’ quanto possono chiedere idigrazie a un accordo tra InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di Certificazione europea, e Anusca, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (alla quale aderiscono 5.075 Comuni italiani che rappresentano l'86% della popolazione italiana). Dopo il capoluogo romagnolo altri 200 comuni italiani aderiranno a breve all'iniziativa. La casella di Pec potrà essere usata anchedomicilio digitale su INAD (Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche). "Siamo orgogliosi di lanciare questa operazione in partnership con Anusca – commenta Carmine Auletta di InfoCert – i ...

