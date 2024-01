Pavard affamato | ‘Benji’ guida l’Inter in difesa e in… Attacco ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Benjaminha avuto un impatto alpazzesco. Il francese, leader dellanerazzurra, è diventato anche un valore aggiunto in avanti. CHIAVE ? D’altronde l’esperienza e le qualità non gli mancano. Benjamin, per gli interisti, si è presodal primo momento in cui ha messo piede ad Appiano Gentile. E’ ormai diventato un vero e proprio leader dellae della squadra, emblematiche le sue parole dopo la vittoria della Supercoppa a Riyad. Proprio in Arabia, il francese è stato decisivo nella finalissima mettendo a referto l’assist vincente per la zampata al minuto 91 di Lautaro Martinez. Appunto, oltre ad essere un condottiero insta diventando anche un valore aggiunto in avanti. ...