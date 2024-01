Paura per Shiffrin | cade nella discesa di Cortina | fatica a camminare | portata via in elicottero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Spaventosa caduta per Mikaeladurante lalibera di, valida per la Coppa del Mondo di sci. La campionessa americana, leader della classifica generale, è finita ad alta velocità contro le barriere ed è rimasta a lungo a terra. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato viain: la sciatrice zoppicava vistosamente e non riusciva ad appoggiare il piede sinistro. La gara dilibera femminile, sul tracciato che nel 2026 ospiterà le Olimpiadi invernali, è poi ripresa. Oltre all'americana, sono cadute anche diverse altre atlete, compresa l'azzurra Federica Brignone, che non ha avuto conseguenze.