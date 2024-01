Pasta Rummo | qualità e tradizione battono le polemiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Una stupida polemica ha tenuto banco in settimana dopo la visita del vicepremier Matteo Salvini, e segretario della Lega, al pastificiodi Benevento. Un gesto di cortesia, da parte dell’uno e dell’altro, viene confuso con una indicazione di parte e dà la stura a commenti velenosi sui social con l’invito rivolto ai consumatori meridionali di non acquistare più il prodotto sannita reo di essersi fatto contaminare nientedimeno che dal capo dei nordisti. La vicenda si presterebbe a una grande risata per i suoi contorni grotteschi. E bene ha fatto Fiorello a scherzarci sopra – a suo modo, dicendo cose serie – ricordando nel corso della trasmissione Viva Rai 2 che l’accusa di fiancheggiamento al ministro (ridicola di per sé) viene rivolta a un’impresa di grandee altissimache dà lavoro a centinaia di persone. Vanto ...