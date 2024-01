Passeggera incinta ”presuntuosa” insiste perché uomo si sposti dal posto che ha pagato perché lei ha bisogno di andare in bagno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È semplicemente cortesia pura lasciare ila qualcuno che è anziano o a una donna, giusto? E se ilche vi viene chiesto di lasciare è uno di quelli per cui avete, cosa succede? Il mese scorso, un utente di Reddit che si fa chiamare michaeldonelly ha presentato una situazione ai suoi colleghi di Reddit e ha chiesto se si fosse comportato lui da st***zo per non avevano ceduto ila una donna. Le risposte sono state un po’ scioccanti. L’utente di Reddit ha spiegato che stava volando da solo e che aveva precedentemente prenotato unin corridoio nella penultima fila “ho problemi medici che a volte richiedono un rapido accesso al”. “Poco prima ...

Una donna di 43 anni, in stato interessante, è rimasta coinvolta nell’ennesimo incidente accaduto lungo l’autostrada A 14 in territorio di Cupra Marittima, carreggiata nord. Il tamponamento si è regis ...Samantha Fox ha trascorso una notte in prigione: l'icona sexy (ex icona sexy) degli anni 80 è stata arrestata su un volo della British Airways, diretto da Londra Heathrow a ...Rissa tra sette passeggeri su un volo Ryanair ...A Salerno un Grifone d’assalto Roma, giovane scopre di essere incinta di cinque mesi durante la transizione per cambiare sesso Il ritorno dei passi ...