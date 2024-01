Parigi alta moda | tra la terra e il cielo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con i suoi capolavori su misura l’sembra rappresentare un mondo anacronistico distante dall’oggettività del quotidiano, un’ode all’opulenza e all’eleganza che pare appartenere a un’altra epoca: esempio di arte e artigianato destinato a pochissime signore danarose sparse nel globo. E invece no: a ben guardare s’intravede la sua utilità come espressione creativa dei designer, liberi finalmente dalle costrizioni della serialità, e di conseguenza la sua offerta di una narrazione pura perché non inquinata da esigenze commerciali. La natura apparentemente superata dell’nasce da una profonda lettura dell’umana esperienza contemporanea: anche se può sembrare paradossale che creazioni così squisite e possano incapsulare lo spirito di una società più ampia, è proprio a causa della loro esclusività che il suo ...