Parigi 2024 | il countdown prosegue e l’attesa cresce | mancano 6 mesi alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ile la distanza che ci separa daiOlimpici disi riduce sempre di più. Tra esattamente 6le Olimpiadi francesi prenderanno il via con lae la Senna a fare da sfondo in quella che sarà una prima volta al di fuori di uno stadio. Sarà una prima parte diintensa per migliaia di sportivi da tutto il mondo a caccia di risultati utili per trasformare quel sogno olimpico in una realtà. Ad oggi sono 104 gli azzurri che hanno già staccato il pass per i prossimi, un numero che è destinato are con l’obiettivo di avvicinare o magari anche superare il numero di 384 atleti che presero parte all’ultima edizione di Tokyo. TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI Se ...