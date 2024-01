Paolo Bertolucci entusiasta | “Jannik Sinner | un mostro tennistico!”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tanto entusiasmo in Italia dopo quanto ha fatto, nella semifinale degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del ranking) ha sconfitto il serbo Novak Djokovic (n.1 ATP) con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3 e si è meritato l’accesso alla Finale dello Slam, la prima in carriera per lui. Un risultato storico perché mai nessuno era stato in grado di battere il nativo di Belgrado in una semifinale del Major australiano. In tutto questo primo atto conclusivo di un italiano nella terra dei canguri. Riscontri di rilievo storico, dunque, e la reazione da parte degli appassionati non sono mancate. Tra questi c’è l’ex grande giocatore e attuale commentatore su Sky Sport,. Attraverso un post su X-Twitter,ha dedicato poche parole, ma significative: “Un ...