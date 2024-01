Paola Turani | chi è l’influencer da due milioni di follower

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Con circa 2disu Instagramè una delle influencer più seguite sui social. Nata a Bergamo nel 1987 e apprezzata modella, condivide sui social la sua professione e il suo quotidiano, con scatti e momenti che incuriosiscono e appassionano il suo pubblico. Lei si descrive così, nella sua bio Instagram: “Sono perito agrario e Tiziano Ferro dice che sono pure intonata”. Nel 2019,si è sp osata con Riccardo Serpellini (chiamato da tutti Ricky Serpella), imprenditore che si occupa di marketing e del mondo delle campagne pubblicitarie. L’uomo è nato il 29 agosto 1973 ed è originario, anche lui, di Bergamo. Tra gli amici più cari c’è anche Tomaso Trussardi, per il quale è stato anche testimone di nozze al suo matrimonio. Come già accennato, ...

Paola Turani sta ultimando i lavori per la sua nuova casa: tutte le idee da copiare dalla scelta del parquet alle pareti in finto marmo. La modella si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato le sue fragilità e la lotta contro l'anoressia.