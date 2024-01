Panetta | la Ue deve emettere bond sovrani comuni

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L'Unione europea"privi di rischio" se vuole rendere più sicuro il suo sistema finanziario e rafforzarsi anche a livello internazionale. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabionel corso di un panel durante la conferenza a Riga in Lettonia dove ha sottolineato l'importanza deidel Next Generation Ue che sono però solo il "primo passo".ha ricordato l'importanza dell'euro, valuta della 'seconda economia mondiale' che però sconta l'assenza di una unione politica. Per questo serve un'offerta "stabile e regolare" di titoli europei.

ROMA (Reuters) - L'importanza di avere una moneta unica in Europa non è solo per i benefici monetari che comporta ma per il ruolo di pilastro dell'autonomia strategica dell'area, in momenti di crisi ...