Pallavolo | le squadre pistoiesi in campo nel fine settimana per i recuperi di campionato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Pistoia, 26 gennaio 2024 – Una tutto volley regionale. Con ilfemminile nazionale di serie B2 fermo (il Pistoia Volley La Fenice del nuovo tecnico Vittorio Bertini tornerà insabato 10 febbraio, dalle 19 a Reggio Emilia, per affrontare l’Arbor Interclays nella prima giornata di ritorno del girone G), l’attenzione degli appassionatidisi sposta sui tornei regionali. Tornei che recuperano rispettivamente la terza e la prima giornata del girone d’andata di serie C femminile e C maschile, non disputate a causa dell’alluvione che a inizio dello scorso novembre colpì l’Alta Toscana. Nel girone B di serie C donne, domani sabato 27 gennaio dalle 21, è in cartellone il derby tra il Volley Aglianese e il Blu Volley Quarrata al Pala ...