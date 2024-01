Pallamano | Europei 2024 | la finalissima sarà tra Francia e Danimarca | Germania eliminata dai nordici

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Aglidisi è vissuto un venerdì ricco di gol, emozioni e prestazioni fenomenali. Le partite andate in scena a Colonia, hanno determinato il piazzamento della 5a e della 6a forza del torneo e hanno fornito il verdetto su quali squadre si giocheranno domenica prossima l’oro continentale e su quali compagini invece si contenderanno il bronzo. Il 5° posto è andato appannaggio dell’Ungheria, che nella partita contro la Slovenia è riuscita a spuntarla con lo score di 23-22. Decisive per i magiari, le performance di Banhidi e Lekai, entrambi autori di 5 gol a testa, e Boka (4), capace di piazzare, con una doppietta nel finale, la zampata vincente per ribaltare una partita (12-13 all’intervallo in favore degli sloveni) che a un certo punto aveva visto i balcanici scappare sino al 20-22. La prima squadra a strappare il ...