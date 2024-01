Palazzina Laf | con Riondino e Diodato vince il Ciak d’oro in 3 categorie

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 26 gennaio 2024)Laf, prima opera che vede l’attore tarantino Michelealla regia, ha vinto ilin 3: miglior regista esordiente e miglior attore protagonista, mentre per Antonioche ne ha firmato la colonna sonora, arriva il riconoscimento come migliore canzone originale. Il commento di Michele, sempre in prima linea nelle lotte per la sua città, Taranto: “Dire che questa vittoria è frutto di un meraviglioso gioco di squadra è riduttivo. Questa è la vittoria di una comunità, di un mare di gente che ha amato e capito il film, e che ha apprezzato e votato l’impegno di tutti coloro che ci hanno lavorato. Questi premi servono per avvicinare le persone: chi ha espresso il voto a chi è stato votato, chi ha raccontato questa storia a ...